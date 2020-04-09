غادة عبدالرازق تروج لمسلسلها الرمضاني "سلطانة المعز"

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وتضمنت هذه الصورة البوستر الترويجي لمسلسلها الرمضاني "سلطانة المعز"، حيث كتبت على هذه الصورة قائلة: "رمضان ان شاء الله 2020، سلطانة المعز اخراج محمد بكير، تأليف اياد ابراهيم، مدير تصوير هيثم زنيتا ان شاء الله".وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: منتظرينوا جدا بقا كل اعمالك قمر زيك بحبك جدا يا فنانة يا حلوة.يذكر أن اخر الاعمال التي شاركت فيها "عبد الرازق" في مسلسل حدوتة مرة الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2019.وشارك في بطولته العديد من الفنانين منهم مجدي كامل، هاجر أحمد، سلمى أبو ضيف، كريم محجوب، كارولين عزمي، محمد مهران، مفيد عاشور، وأخرون.