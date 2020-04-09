نجما يوفنتوس ينتظران موقف بوجبا





أفادت تقارير صحفية إيطالية اليوم، آخر المستجدات التي تخص موقف ثنائي خط وسط يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.













وكشفت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية، أن النجمين، أدريان رابيو وآرون رامسي، لن يرحلا عن الفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.













وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس سيقوم بالإعتماد على النجمين في المستقبل، في ظل كبر سن باقي نجوم خط الوسط مثل ميراليم بيانيتش وسامي خضيرة وبليز ماتويدي.













إلا أن الصحفية الإيطالية كشفت أن يوفنتوس قد يوافق على رحيل النجمي في صفقة تبادلية، مقابل إنضمام الفرنسي بول بوبجا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.









ويعد عودة بوجبا مجدداً ليوفنتوس هدفاً أساسياً للفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، ومن ثم قد يوافق الفريق على رحيل رامسي أو رابيو كجزء من الصفقة، مع وجود منافسة قوية من ريال مدريد الإسباني.

















وعانى اللاعبين من الجلوس في بعض الأحيان على دكة البدلاء، لاسيما أدريان رابيو، والذي أشارت عدة تقارير لرغبة النادي الإيطالي في خروجه على سبيل الإعارة خلال الصيف المقبل.











