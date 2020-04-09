الزمالك يجهز لصفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز في الصيف









يحضر مسئولوا نادي لاجراء صفقة تبادلية كبرى مع نظائرهم في فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





صفقة التبادل بين الزمالك وبيراميدز في الصيف





ويرغب مسئولوا نادي الزمالك في التعاقد مع الثلاثي دونجا وأحمد أيمن منصور وقائد الفريق السابق عمر جابر مقابل دفع مبلغ مالي بالإضافة إلى رحيل بعض لاعبي الفريق الأبيض لبيراميدز وعلى رأسهم الكونغولي كابونجو كاسونجو ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام.





وأبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكوري الأول بنادي الزمالك، إعجابه بمستوى الثلاثي دونجا ومنصور وجابر وضمهم إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.





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