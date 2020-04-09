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زينة تكشف عن شخصيتها لجمهورها في مسلسل "جمع سالم"

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:27 ص
زينة
زينة
روان هيثم
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ''إنستجرام".

وظهرت "زينة" في هذه الصورة مرتدية فستانا من اللون الأحمر، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها، وكتبت على هذه الصورة تروج لمسلسلها الرمضاني قائلة: "جمع سالم، رمضان 2020 دكتورة مريم، مين اسمه مريم؟".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "الله عليكي يا فنانتنا الحلوة، انا اسمي مريم لا ده انتي تاخدي قلبي اكتر بقا".

يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "زينة" في فيلم "الفلوس"، الذي شارك به العديد من الفنانين منهم تامر حسني، أحمد السقا، خالد الصاوي، محمد سلام، مي عز الدين، عائشة بن أحمد، وأخرون.

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مسلسلات رمضان زينة رمضان جمع سالم بوابة الفجر الفجر الفني ألفجر

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