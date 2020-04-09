ماني: لقد صنعت في السنغال انا فخور بذالك









تحدث اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم أنه نشأ في السنغال منذ الصغر وأنه فخور بذالك.





وقال ماني:"أريد أن أُظهر للناس أنهم يستطيعون تحقيق أي شيء يريدون تحقيقه إذا كانوا مستعدين للسعي في تحقيق أحلامهم و مستعدين للإجتهاد أنا فخور بذلك لقد صُنعت في السنغال".





وأضاف لاعب ليفربول"أنا ألعب للفريق ، الفريق بالنسبة لي هو الأهم وأنا سعيد الفوز بالبطولات مع الفريق ولكن في نفس الوقت حلمي هو الفوز بالكرة الذهبية أتمنى أن أحصل عليها و سأقدم كل ما أملك لتحقيقها من وجهة نظري لاعب الموسم في البريميرليج هو هندرسون له فضل كبير في نجاحنا هذا الموسم, سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي لقد كان جيدا للغاية هذا الموسم كان قائدًا رائعا".



