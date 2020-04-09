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ماني: لقد صنعت في السنغال انا فخور بذالك
الخميس 09/أبريل/2020 - 07:17 ص
علي ماهر حلمي
تحدث اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني جناح نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية اليوم أنه نشأ في السنغال منذ الصغر وأنه فخور بذالك.
وقال ماني:"أريد أن أُظهر للناس أنهم يستطيعون تحقيق أي شيء يريدون تحقيقه إذا كانوا مستعدين للسعي في تحقيق أحلامهم و مستعدين للإجتهاد أنا فخور بذلك لقد صُنعت في السنغال".
وأضاف لاعب ليفربول"أنا ألعب للفريق ، الفريق بالنسبة لي هو الأهم وأنا سعيد الفوز بالبطولات مع الفريق ولكن في نفس الوقت حلمي هو الفوز بالكرة الذهبية أتمنى أن أحصل عليها و سأقدم كل ما أملك لتحقيقها من وجهة نظري لاعب الموسم في البريميرليج هو هندرسون له فضل كبير في نجاحنا هذا الموسم, سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي لقد كان جيدا للغاية هذا الموسم كان قائدًا رائعا".
واختتم اللاعب الدولي السنغالي تصريحاته قائلا:"عندما كنت صغيرًا، كان والدي دائمًا يقول كم كان فخورًا بي. كان رجلاً ذا قلب كبير. عندما تُوُفّي، كان لذلك تأثير كبير عليّ وعلى بقية أفراد عائلتي. قلت لنفسي عليّ الآن أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة أمي هذا أمر صعب التعامل معه عندما تكون صغيرًا جدًا لقد كان تصرفًا شجاعًا حقًا أن أترك عائلتي في القرية وأذهب إلى داكار لكنني كنت أعلم أنني يمكن أن أكون ناجحًا. بعد ذلك، بدأت عائلتي تأخذ الأمر على محمل الجد وعرفوا أنني لا أريد أن أفعل أي شيء آخر. كانوا يعلمون أنه ليس لديهم خيار، لذلك ساعدوني".