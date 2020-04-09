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تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:23 ص
الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي


تعكف لجنة التخطيط بالنادي الاهلي حالياً على إدارة ملف الصفقات الصيفية المرشحة للإنضمام للقلعة الحمراء، خلال سوق الإنقالات الصيفية المقبلة، في ظل توقف النشاط الكروي بسبب كارثة فيروس كورونا.



وعلى الرغم من تطور مستوى الأهلي خلال الموسم الحالي بالمقارنة بالمواسم السابقة تحت إدراة السويسري رينيه فايلر، إلا أن الأهلي سيدخل سوق الإنتقالات بكل قوة في الصيف، في ظل رحيل بعض النجوم، وتقوية بعض المراكز الأخرى.



وأمضى الفريق موسماً جيداً قبل التوقف، شهد تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن أطاح بصن داونز بطل جنوب أفريقيا، فضلاً عن تصدر الدوري العام بفارق مريح، واستمراريته في بطولة كأس مصر.




أبرز الراحلين عن الأهلي



مع تأكيد رحيل الثلاثي الكبير، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي، فضلاً عن إقتراب بعض اللاعبين من مغادرة القلعة الحمراء مثل محمود وحيد وجيرالدو دا كوستا والمهاجم المعار وليد أزارو، بالإضافة لناصر ماهر، سيجد الأهلي نفسه مضطراً لتعويض تلك الأسماء.



أبرز المرشحين للإنضمام للأهلي


سيكون الشغل الشاغل للقلعة الحمراء هو تديعم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل فتحي، والذي يتواجد فيه الآن محمد هاني بمفرده.

وأمام الأهلي حالياً قائمة طويلة من الأسماء في هذا المركز، كان آخر المنضمين لها ظهير الوداد المغربي محمد النهيري، بالإضافة رجب بكار لاعب بيراميدز وكريم العراقي لاعب المصري وعلي فوزي لاعب إنبي.


بالنظر لمركز الظهير الأيسر، تدرس لجنة التخطيط عودة حسين السيد لاعب الفريق المعار للنادي الصفاقسي التونسي، ليشغل هذا الدور رفقة علي معلول.


وفي مركز خط الوسط المدافع، بات لاعب الفريق أكرم توفيق المعار لنادي الجونة مرشحاً بقوة ببعودة بفضل مستواه المتميز، ليكون خير خلف لقائد الفريق حسام عاشور.


وتحسباً لرحيل رمضان صبحي بعد إنتهاء إعارته من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أصبح طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب مرشحاً بقوة لتدعيم هجوم الفريق، فضلاً عن ترشيح جناح أجنبي.


كما دخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مع مهاجم أجنبي جديد، ليعوض رحيل أزارو، ويعد نجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا أبرز المرشحين لشغل هذا الدور.

ويبقى عمار حمدي لاعب الفريق المعار لنادي طلائع الجيش مرشحاً بقوة للعودة للفريق مجدداً، لتدعيم مركز صانع الألعاب



تشكيل النادي الأهلي المتوقع


وفي ضوء تلك الترشيحات، من المتوقع أن تكون تشكيلة النادي الأهلي خلال الموسم الجديد على النحو التالي.


حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد النهيري (علي فوزي) – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة.


خط الهجوم: طاهر محمد طاهر (رمضان صبحي) – جاكسون موليكا – حسين الشحات.



كرسي الإحتياط: علي لطفي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد هاني -  أكرم توفيق – حمدي فتحي – أحمد الشيخ – وليد سليمان – أليو بادجي – جونيور أجايي.

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