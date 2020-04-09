ريال مدريد يخطط لخطف جوهرة الليجا

يسعى مسئولو نادي ريال مدريد الإسباني، لضم صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد يبدي اهتماماً كبيرا بضم لاعب فريق فالنسيا فيران توريس.





وأوضحت الصحيفة، التي تصدر من العاصمة الإسبانية مدريد، أن المستوى اللافت الذي قدمه توريس (20 عاماً) هذا الموسم مع فالنسيا دفع إدارة الريال لوضع اللاعب ضمن أهدافها الرئيسية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان فالنسيا جدد التعاقد مع اللاعب الشاب منذ أكثر من عام، إذ وضع بنداً في عقده الجديد يسمح له بالرحيل مقابل 100 مليون يورو، حتى يقطع الطريق أمام أي أندية أخرى ترغب في التعاقد معه.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه مع انتهاء تعاقد توريس مع فالنسيا في يونيو (حزيران) 2021، فإن النادي الأندلسي يبدو مضطراً لبيع اللاعب هذا الصيف بدلاً من خسارته مجاناً الصيف المقبل.





وصرح راؤول مونوز، أحد مدربي توريس الأوائل، لراديو ماركا: "لست متفاجئاً على الإطلاق بأن ريال مدريد يريد التعاقد معه".





وأضاف مونوز: "إذا اتخذ هذه الخطوة، فسيعرف كيفية التعامل مع الضغط".



