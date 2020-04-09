Advertisements

البنك المركزي الياباني: الاقتصاد يواجه حالة من عدم اليقين مع انتشار كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال محافظ البنك المركزي  الياباني هاروهيكو كورودا، إن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد "مرتفع للغاية" حيث أن جائحة الفيروس الجديد تضرب الإنتاج والاستهلاك، مؤكدًا استعداده لاتخاذ خطوات نقدية إضافية لمنع حدوث ركود عميق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال كورودا في اجتماع ربع سنوي لمديري الفروع الإقليمية لبنك اليابان، اليوم الخميس، في حين أن إجراءات البنك المركزي في جميع أنحاء العالم خففت من حدة التوترات في السوق المالية إلى حد ما، إلا أن ضغوط تمويل الشركات كانت تزداد سوءا.

واوضح ان "انتشار فيروس كورونا له تأثير شديد على الاقتصاد الياباني من خلال انخفاض الصادرات والناتج والطلب من السياح الأجانب والاستهلاك الخاص".

فقد سجلت اليابان 503 إصابات جديدة بالفيروس الجديد يوم الأربعاء - وهي أكبر زيادة يومية لها منذ بداية الوباء - مع دخول حالة الطوارئ حيز التنفيذ مما منح المحافظ سلطة قانونية أقوى لحث الناس على البقاء في منازلهم والشركات لإغلاقها.

على النقيض من عمليات الإغلاق الصارمة في بعض البلدان، وتفويض الغرامات والاعتقالات لعدم الامتثال، سيعتمد الإنفاذ أكثر على ضغط الأقران والتقليد الياباني المتجذر في احترام السلطة.

يؤكد قانون التوازن على الصعوبة التي تواجهها السلطات في محاولة احتواء تفشي المرض دون فرض حظر إلزامي يمكن أن يوجه ضربة كبيرة لاقتصاد يكافح بالفعل لمواجهة تفشي الفيروس.

وقال هيدياكي أومورا، حاكم مقاطعة آيتشي بوسط اليابان، إنه سيعلن حالة الطوارئ لمحافظته يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، تحدث أومورا إن أيشي، الذي يضم مدينة ناغويا وتستضيف تويوتا موتور كورب، مع الحكومة المركزية بشأن إدراجها في حالة الطوارئ الوطنية أيضًا، لكنه شعر أنه لا يستطيع الانتظار أكثر لتقييد الحركة.

وقال في مؤتمر صحفي "بالنظر إلى الأمور في الأسبوع الماضي ومشاهدة الموقف - ارتفاع عدد المرضى دون سبب يمكن تتبعه - رأينا أنه وضع خطير للغاية وأردنا الاستعداد."

حتى في ظل قيود أقل صرامة مقارنة بالدول الأخرى، يتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تنزلق اليابان إلى ركود عميق هذا العام مع تفشي الفيروس في الأعمال التجارية والحياة اليومية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في اليابان الفيروس كورونا الاقتصاد

أخبار تهمك

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 13 ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ 33 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

خطر جديد يهدد نصف مليار شخص بعد انتهاء "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ أقل من ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

البنك المركزي الياباني على موعد مع تيسير السياسة النقدية

الولايات المتحدة والصين.. ماذا بعد المرحلة الأولى؟

اليابان تسجل 4 إصابات بفيروس كورونا الجديد

تأثير تفشي فيروس كورونا في الصين علي الشركات

إصابة رجل ياباني بفيروس كورونا بعد زيارة هاواي

فيروس كورونا على جدول أعمال مجموعة العشرين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

11:04 م

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

08:10 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

08:19 ص

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

02:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر