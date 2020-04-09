فريقان يطالبان بإلغاء الدوري الإيطالي

أكد رئيس سامبدوريا الإيطالي أنه لا يرى أي منطق في إكمال الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا لو أقيمت المباريات دون جماهير.

وأضاف ماسيمو فيريرو في مقابلة تليفزيونية: "دعونا ننظم أنفسنا لنقول إن البطولة يجب أن تنتهي الآن، يؤلمني قول ذلك، إذ أريد استئنافها مرة أخرى، لكن بمشاهدة الجماهير تقرع الطبول في ملعبي وهو الأجمل في العالم".

وأوضحت رابطة الدوري الإيطالي أنها تريد إكمال الموسم لكن دون أي إشارة إلى موعد أو إمكانية استئناف الموسم في دولة كانت من بين الأسوأ تأثراً من جائحة فيروس كورونا.

وقال تورينو وبريشيا إنه يجب إلغاء الموسم فيما يعتقد فيورنتينا أنه لا يمكن إكماله.

وتابع فيريرو الذي أقيمت آخر مباريات فريقه دون جماهير قبل توقف الموسم: "أي مباريات يمكن إقامتها بدون تشجيع الجماهير؟".

وأضاف: "الألم يعتصر قلبي بإقامة المباريات في صمت، كيف يمكن أن أذهب إلى الملعب وأشاهد هذا الخراب".