ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا لليوم الثالث علي التوالي

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أظهرت بيانات صادرة عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس الجديد في ألمانيا ارتفع بواقع 4.974 في الـ 24 ساعة الماضية إلى 108.202 اليوم الخميس، وهو ارتفاع لليوم الثالث على التوالي بعد أربعة أيام سابقة من الانخفاض، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وارتفع حصيلة القتلى المبلغ عنها بمقدار 246 إلى 2.107.



وفي وقت سابق، افادت وكالة "رويترز" بأنه ارتفعت بيانات الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في ألمانيا بمقدار 3677خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 95391، ليوم الاثنين، وهو الانخفاض الرابع على التوالي في المعدل اليومي للحالات الجديدة، وفقًا لبيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وكان عدد الحالات الجديدة أقل من 5936 حالة إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الأحد. وارتفعت حصيلة القتلى المبلغ عنها من 92 إلى 1434.

