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بسبب كورونا.. فيبي وولر تطرح عروضها المسرحية عبر الإنترنت

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قامت النجمة البريطانية الكوميدية فيبي وولر بريدج بطرح عدد من حلقات عروضها المسرحية الكوميدية المستوحاة من مسلسلها الناجح Fleabag عبر الانترنت.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان فيبي قررت القيام بذلك تشجيعا منها لمحبي ما تقدمه من عروض كوميدية للبقاء بالمنزل، بعد غلق المسارح وصالات العرض بسبب فيروس كورونا ببريطانيا.

وكان من المفترض أن تقدم فيبي مجموعة من العروض المسرحية خلال يوم 6 ابريل الماضي، بمسرح "سوهو"، بتكلفة 4 جنيهات استرليني للتذكرة.

وقام المسرح برد مبالغ التذاكر التي تم حجزها بعد قرار غلق المسارح بسبب تفشي الفيروس كحال كافة قاعات العرض الفني بالبلاد.

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