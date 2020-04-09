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كيم كارداشيان ترعى حملة جمع تبرعات لمستشفيات الأطفال

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


نشرت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام تروج من خلالها لحملة جمع تبرعات لصالح مستشفيات الأطفال بأمريكا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن الحملة الجديدة التي تروج لها كيم، لصالح مبادرة رعاية مستشفيات الاطفال Miracle Network Hospitals.

وذلك ضمن الاحتفالات باسبوع مستشفيات الأطفال بالولايات المتحدة، الذي يشمل العديد من حملات التوعين لدعم هذه المستشفيات بمختلف تخصصاتها.

ذلك بعد أن سبق وعبرت كيم عن دعمها لحملات جمع التبرعات المختلفة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

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