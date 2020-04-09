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دوين جونسون يعلن تأجيل فيلمه الجديد مع ديزني

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أعلن النجم الكبير دوين جونسون الشهير بالصخرة، عن تأجيل طرح فيلمه الجديد Jungle Cruise الذي يتعاون به مع شركة ديزيني.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن تأجيل الفيلم يأتي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، وبعد أن كان مقررا طرحه في يوم 24 من يوليو المقبل، تم تأجيله لـ 30 من الشهر نفسه.

وأعلنت الصخرة عن خبر تأجيل الفيلم عبر بث فيديو نشره لمتابعيه على حسابه الرسمي على موقع أنستجرام الذي يضم عدد 177 مليون متابع.

ويشارك دوين جونسون في بطولة الفيلم النجمة الكبيرة إيملي بلنت الشهيرة بتقديمها لشخصية ديزني "ماري بوبنز".

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