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إطلاق قناة "روتانا كوميدي" الأحد المقبل

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى

 أطلقت شبكة قنوات "روتانا" مبادرة جديدة كهديّة للعالم العربي وهي "روتانا كوميدي"، القناة الجديدة والمميزة، والتي تأتي استمرارًا للجهودها الدؤوبة من الشبكة الروتانية لمواكبة مشاهديها والترفيه عنهم خلال هذه الفترة الصعبة، لا سيما بعد إطلاقها لقناة "وتانا Kids" مطلع الشهر الحالي.


وتنطلق "روتانا كوميدي" من خلال شبكة برامج منوّعة وفريدة، ابتداءً من الأحد القادم 12 أبريل؛ بهدف الترويح عن المشاهدين وحثهّم على البقاء في منازلهم، وبث السرورفي كل بيت عربي في ظل الظروف الراهنة.

وتقدّم القناة الروتانية الجديدة مجموعة من أقوى وأبرز الأفلام العربية الكوميدية التي حققت أهم النجاحات وأعلى الإيرادات على مدى السنوات الفائتة، بالإضافة إلى أبرز إنتاجات الزمن الجميل، والأعمال المسرحية المصوّرة، والمسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرة التي يطلّ عبرها أهم نجوم الوطن العربي الذين أضحكوا المشاهدين عبر الأجيال.

وستجمع "روتانا كوميدي" عبر شاشتها مئات الأفلام والأعمال الكوميدية لأسماء مهمة في عالم الكوميديا، ومنهم؛ إسماعيل ياسين، عادل إمام، سميرغانم، نجيب الريحاني، ماري منيب، فؤاد المهندس، زينات صدقى، عبد السلام النابلسي، سعيد صالح، محمد هنيدى، محمد سعد، أحمد حلمي، على ربيع وغيرهم الكثير.

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