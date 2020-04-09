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نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشف عمرو طارق، لاعب فريق نيويورك رنيد بولز الأمريكي، عن أسباب فشل انتقاله إلى الأهلي والزمالك.

 

وقال طارق، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار: "اتفقت مع الأهلي على الانضمام لصفوفه، ولكن المفاوضات تعطلت، وأثناء ذلك تلقيت عرضًا من ريال بيتيس لذلك فضلت الاحتراف".

 

وأضاف: "أفضل الاحتراف في الوقت الحالي عن الانضمام لأي ناد في الدوري المصري، وأحلم بالاستمرار في الخارج والتألق لتمثيل مصر بصورة جيدة".

 

وتابع: "رفضت الدخول في مفاوضات جديدة مع الزمالك بسبب عدم إتمام الصفقة في المرة الأولى".

 

وأوضح: "الزمالك فاوضني ووقعت له وبعد الإعلان عن الصفقة تراجع النادي عنها بدون سبب واضح".

 

وواصل: "بعد فترة دخل الزمالك في مفاوضات جديدة معي، لكنني رفضت بسبب ما فعله مسؤولو الزمالك في المرة الأولى".

 

وأفاد: "رشحت عدد من اللاعبين المصريين من أجل الانضمام إلى فريقي الأمريكي، كنت أتواصل منذ فترة طويلة مع عمرو جمال من أجل ان ينضم للنادي ولكن المفاوضات لم تكتمل".

 

وأردف: "تواصلت مع أسامة جلال منذ فترة قريبة وعرضت عليه الانضمام للدوري الأمريكي، ولكننا ننتظر مرور الفترة الحالية".

 

وأتم: "لا أتدرب منذ 25 يومًا والظروف صعبة للغاية في أمريكا، وأتمنى مرور تلك الفترة على خير وعودة النشاط الرياضي".

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