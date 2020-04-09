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أندريا بوتشيلي يقدم حفل أوبرالي عبر الإنترنت من بكنيسة Duomo di Milano

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

قرر المغني الأوبرالي الاسطوري أندريا بوتشيلي لمشاركة محبيه الاحتفال بعيد الفصح بتقديمه لحفل أوبرالي يبث عبر الانترنت من كنيسة Duomo di Milano الإيطالية.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المغني الأوبرالي البالغ من العمر 61 عام، سيقدم الحفل من داخل الكنيسة ليحتفل مع الشعب الإيطالي بهذه المناسبة المميزة في ظل تفشي فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن يؤدي المغني الإيطالي بهذا الحفل أغنيتان شهيرتان من أغاني الأوبرا الذين سبق وقدمهم، وهما أغنية Ave Maria وأغنية Sancta Maria.

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