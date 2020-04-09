تصريح مثير للجدل يدلي به نجم مسلسل "فريندز" عن عودة المسلسل



وحسبما افادت صحيفة ديلي ميل فإن مات علق خلاله حلوله كضيف على برنامج The Kelly Clarkson Show على عودة المسلسل في حلقة خاصة.



وقال مات أننا اعدنا الفرقة الغنائية من جديد ولكن من دون أن نحضر الات العزف، في اشارة قد تشير لضعف المحتوى الذي سيعود به المسلسل من جديد.



وسبق أت أعلن تأجيل عودة مسلسل فريندز في حلقته الخاصة المنتظرة، بسبب تفشي فيروس كورونا بجميع أنحاء العالم.



أدلى النجم مات لي بلان بتصريح مثير للجدل عن العودة الخاصة لنجوم مسلسل فريندز من جديد والذي تم الإعلان عنها مطلع شهر فبراير الماضي.