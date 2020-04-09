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ابنة ميرل ستريب تنفصل عن زوجها بعد 42 يوم من زفافهما

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


اعلنت جريس جومر ابنة النجم الكبيرة ميرل ستريب عن اتمام طلاقها عن زوجها الموسيقار تاي ستارثين في يوم 23 مارس الماضي بعد استمرار زواجهما لـ 42 يوم فقط.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن جريس اعلنت عن انفصالها عن زوجها بعد هذه المدة بعد بداية مجريات قضية الطلاق السارية حاليا بين الثنائي.

واتممت جريس زواجها من تاي في يوم 10 يوليو 2019، وبعد ذلك بنحو 42 يوم في اغسطس 21 من العام نفسه اعلن الثنائي انفصالهما بنية الطلاق.

وحصلت جريس على قرار الطلاق الرسمي من محكة كاليفورنيا العليا في نهاية مارس الماضي، وكان السبب الاختلافات الجذرية بين الثنائي التي لم تتحملها جريس مع الوقت.

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