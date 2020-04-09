جي كي رولينج تحيي ذكرى رحيل ألان ريكمان بكلمات مؤثرة



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل قد مضى 4 اعوام على وفاة ألان وقامت جي كي رولينج بنشر تغريدة تتذكر بها يوم رحيله اثارت تفاعل متابعيها من عشاق افلام هاري بوتر.



وكتبت رولينج في تغريدها أنه خلال عروض مسريحة هاري بوتر والطفل الملعون التي تعد اول عمل يطرح للقصة بعد نهاية الأفلام، كانت ترى الان ريكمان في الشخص الذي يجسد شخصية بروفيسور سنيب.



وكانت غالبا ما تتغلب عليها الدموع بسبب تأثرها برحيله، بعد أن أثر في جميع عشاق سلسلة أفلام هاري بوتر.



أحيت كاتبة ومؤلفة أفلام هاري بوتر الشهيرة جي كي رولينج ذكرى رحيل النجم ألان ريكمان الذي جسد شخصية بروفسور سنيب بأفلام هاري بوتر.