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المخرج Anees Bazmee يحتفل بمرور 9 أعوام على طرح فيلم Thank You

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


شارك المخرج الهندي الكبير Anees Bazmee بمرور 9 أعوام على طرح فيلمه الكوميدي المميز Thank You، عبر منشور له نشره على حسابه الخاص على موقع أنستجرام.

ونقل موقع "إنديا توداي منشور المخرج أنييس بازمي، احتفالا بذكر طرح الفيلم الذي جسد به أدوار البطولة النجم أكشاي كومار وسونام كابور.

وشاركهما في أدوار البطولة كل من بوبي ديول وعرفان وريمي سين، وسونيل شيتي، وسيلينا جايتلي، والنجم فيديا بالان التي كان لها ظهور كضيفة شرف.

بالإضافة لكل من النجمة ماليكا شيروات، التي كان ظهورا مميز بالفيلم الذي طرح بصالات العرض عام 2011.

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