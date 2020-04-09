أشهر "شرير" في تاريخ بوليوود يتحدث للمرة الأولى عن دوره



وذكر موقع "إنديا توداي"، أن أمجد خان تحدث في حوار له عن هذا الدور الذي ظهر به في الفيلم بجانب النجم أميتاب باتشان، واعترف انه في وقت عرض الدور عليه كان على وشك رفضه.



وكان فيلم Sholay قد طرح بصالات العرض منذ 45 عام، ويعتبر من الكلاسيكيات الخالدة بسينما بوليوود، وكان من اخراج المخرج الكبير "راميش سيبي".



وقام بكتابة الفيلم، كل من باسانتي دهانو وجاي فيرو، أحد أكبر مؤلفي السينما بتاريخ بوليوود.



تحدث النجم الهندي القدير أمجد خان للمرة الأولى عن تجسيده لشخصية "جبار سينغ" أشهر شخصية شريرة عرفت في تاريخ سينما بوليوود والتي ظهر بها في فيلم Sholay.