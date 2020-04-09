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أبطال فيلم "Angrezi Medium" يحتفلون بطرح عبر الفيديو كونفرانس

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:43 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

بسبب إجراءات العزل الذاتي بالمنزل، لجأ نجوم وأبطال فيلم Angrezi Medium للاحتفال بطرحه عبر الانترنت باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

ونقل موقع "إنديا توداي"، صور لنجوم العمل وهم يتحاورون ويهنئون بعضهم البعض عبر تقنية الفيديو كول، التزاما منهم بوقف كافة اعمال صناعة السينما بالهند في الوقت الحالي لحين انحسار أزمة تفشي فيورس كورونا.

وظهر ضمن المحادثة المصورة، نجوم الفيلم، وهم بناكاج تريباثي، ودنيش فيشان وديباك دوبريال، وهومي أدجاناي، وكيكو شاردا.

وأيضا رانفير شوري، واحتفلوا جميعا بطرح الفيلم للعرض عبر منصة "ديزني بلص" الإلكتروني للبث الرقمي عبر الإنترنت.

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