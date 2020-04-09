Advertisements

روسيا تعلن عن أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:44 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أصدرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، اليوم الخميس، بيانًا أعلنت فيه أنها أجرت حتى الآن أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا.

 

وقال البيان، إن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، في انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.

 

وبحسب السلطات الصحية الروسية، بلغ حصيلة المصابين بكورونا 8672 شخصا في 81 من مناطق البلاد الـ85، فيما وصل عدد الوفيات إلى 63، نقلًا عن روسيا اليوم.

 

ويفرض فيروس كورونا، على العالم تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مليون اصابة روسيا تفشى فيروس كورونا الفيروس كورونا الإصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

خطر جديد يهدد نصف مليار شخص بعد انتهاء "كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ 35 دقيقة

بشرى سارة من وزارة الصحة عن علاج فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

صدمة قوية للأهلي بشأن ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 11 ساعة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ أقل من ساعة

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ ساعة

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ حوالي 6 ساعات

دواء آمن 100%.. طبيب مصري يكتشف علاجا لـ فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

العرب في اختبار "كورونا".. السعودية والإمارات مثالا يحتذى به (فيديو)

كورونا.. البيت الأبيض يكشف عن نتيجة الاختبار الثاني لـ"ترامب"

روسيا تسجل 582 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

اكتشاف علاج يقضي على فيروس كورونا في 48 ساعة

بريطانيا تسجل 708 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

11:04 م

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

08:10 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

08:19 ص

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

02:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر