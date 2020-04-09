روسيا تعلن عن أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا

أصدرت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، اليوم الخميس، بيانًا أعلنت فيه أنها أجرت حتى الآن أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا.

وقال البيان، إن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، في انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.

وبحسب السلطات الصحية الروسية، بلغ حصيلة المصابين بكورونا 8672 شخصا في 81 من مناطق البلاد الـ85، فيما وصل عدد الوفيات إلى 63، نقلًا عن روسيا اليوم.

ويفرض فيروس كورونا، على العالم تعاونا وتنسيقا في الإجراءات الوقائية بين كل الدول، وفقا لقرارات دولية ملزمة للجميع؛ من حيث الوقاية ومحاربة المرض؛ بدلا من الاقتصار على جهود كل دولة منفردة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وقد تم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.