سعر الدولار اليوم الخميس 9-4-2020.. العملة تستقر بختام تعاملات الأسبوع

عر الدولار اليوم





استقر سعر الدولار اليوم الخميس 9-4-2020 مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات الصباحية في جميع البنوك، وياواصل سعر الدولار حالة الاستقرار التي شهدها خلال تعاملات الشهر الماضي في ظل توقعات باستمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل كبوة العملات على مستوى العالم.









سعر الدولار في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع.





تراجع الاحتياطي الاجنبي





وأعلن البنك المركزى المصري تراجع مستوى الاحتياطي الاجنبي لمصر خلال الفترة الاخيرة بعد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وما خلفة من تراجع المعدلات الاقتصادية لدى جميع بلدان العالم.





ثتبيت الفائدة

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.





وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪و10.25٪و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.





سعر الدولار عالميا





عاود سعر الدولار ارتفاعه اعلى المستوى العالمى خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ عاود المستثمرون الإقبال على الملاذات الآمنة، مما أفقد العملات المرتفعة المخاطر بعض المكاسب التي حققتها، وذلك بفضل آمال بتباطؤ أزمة فيروس كورونا في أوروبا ونيويورك.

وصعدت العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد يوم من تكبدها أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.





وشهد الدولار، عملة الاحتياطي الأولى في العالم، تقلبات قوية في الأسابيع الماضية لكن إجراءات اتخذتها البنوك المركزية للتخفيف التهافت على العملة ساعدت في إعادة بعض الهدوء للأسواق.





