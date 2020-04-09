Advertisements
طب حلوان تنظم دورة تدريبية لتشخيص فيروس كورونا "أون لاين"
الخميس 09/أبريل/2020 - 08:52 ص
أية حمروشي
نظمت كلية الطب جامعة حلوان، أول دورة تدريبية عن طرق تشخيص وعلاج ڤيروس كورونا وكيفية مكافحة العدوى والوقاية منه، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وذلك "اون لاين"، تفعيلا لمبادرة "خليك مستعد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى.
وأوضحت الكلية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية في خطوة هى الأولى من نوعها، وذلك فى ظل حرص كلية الطب بالجامعة على توعية أكبر قدر ممكن من الطلاب بڤيروس كورونا المستجد.
وأكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب، أن الدورة التدريبية تمت من خلال تطبيق Zoom بحضور (١٠٠) طالب، ومع تزايد رغبة حضور العديد من الطلاب الذين لم تتاح لهم فرص المشاركة لاكتمال العدد، تقرر تنظيم العديد من الدورات التدريبية بنظام التعليم عن بعد من خلال هذا التطبيق لكى يستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب بعد نجاح التجربة الأولى.
وتوجه طلاب الكلية بالشكر والتقدير للدكتور محمد بدر مدرس طب الحالات الحرجة والطوارئ على جهده الكبير في محاضرته فى الدورة التدريبية والرد على استفسارات جميع الطلاب على مدار أكثر من ساعتين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا