طب حلوان تنظم دورة تدريبية لتشخيص فيروس كورونا "أون لاين"

نظمت كلية الطب جامعة حلوان، أول دورة تدريبية عن طرق تشخيص وعلاج ڤيروس كورونا وكيفية مكافحة العدوى والوقاية منه، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان، وذلك "اون لاين"، تفعيلا لمبادرة "خليك مستعد" التى أطلقتها وزارة التعليم العالى.





وأوضحت الكلية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد الكلية في خطوة هى الأولى من نوعها، وذلك فى ظل حرص كلية الطب بالجامعة على توعية أكبر قدر ممكن من الطلاب بڤيروس كورونا المستجد.





وأكد الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب، أن الدورة التدريبية تمت من خلال تطبيق Zoom بحضور (١٠٠) طالب، ومع تزايد رغبة حضور العديد من الطلاب الذين لم تتاح لهم فرص المشاركة لاكتمال العدد، تقرر تنظيم العديد من الدورات التدريبية بنظام التعليم عن بعد من خلال هذا التطبيق لكى يستفيد أكبر عدد ممكن من الطلاب بعد نجاح التجربة الأولى.





وتوجه طلاب الكلية بالشكر والتقدير للدكتور محمد بدر مدرس طب الحالات الحرجة والطوارئ على جهده الكبير في محاضرته فى الدورة التدريبية والرد على استفسارات جميع الطلاب على مدار أكثر من ساعتين.