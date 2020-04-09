تايلاند تسجل 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أبلغت تايلاند عن 54 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة، اليوم الخميس، من بينهم مواطن فرنسي عمره 74 عاما، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقال متحدث باسم مركز إدارة CoVID -19 الحكومي إن رجلا تايلنديا عمره 82 عاما توفي أيضا.



وتشمل الحالات الجديدة خمسة تايلانديين عادوا إلى وطنهم من إندونيسيا، كانوا قد سافروا إلى مقاطعة جنوب سولاويزي لحضور تجمع ديني الشهر الماضي قبل تأجيل الحدث.



أبلغت تايلاند عن 2423 حالة إصابة و32 حالة وفاة، بينما تعافى 940 مريضًا وعادوا إلى منازلهم منذ بدء تفشي المرض في يناير.



وفي وقت سابق، افادت شبكة "سي إن إن" بأن تايلاند أبلغت عن 51 حالة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي، اليوم الاثنين، ليصل العدد الإجمالي الوطني إلى 2220، وفقا لوزارة الصحة العامة في البلاد.



تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات أخرى، مما رفع عدد القتلى إلى 26.



تمثل عدد الحالات الجديدة التي تم الابلاغ عنها اليوم الاثنين انخفاض حاد من 102 حالة اصابة يوم الاحد.



سجلت بانكوك والمناطق المجاورة لها أكبر عدد من الإصابات، بينما تحتل الوجهة السياحية الشعبية بوكيت المرتبة الثانية.

