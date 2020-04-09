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سعر الذهب اليوم الخميس 9-4-2020 في السوق المحلي والعالمي

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:50 ص
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، إلى أن التوقعات تشير لتراجع سعر المعدن الأصفر خلال التعاملات مع تراجع الطلب على الملاذات الأمنة بسبب عودة التفاؤل حول انحصار فيروس كورونا بعد انخفاض الحالات المصابة.

شعبة الذهب

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 817.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 715  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 612.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,720 جنيهًا

سعر الذهب عالميا

 ارتفاع سعر الدولار والاتجاه إلى جنى الارباج وانحسار معدلات الطلب العالمية على المعدن الاصفر خلال الوقت الحالي، تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء العالم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ العاشر من مارس أمس الثلاثاء عند 1671.40 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1685.70 دولار للأوقية.


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