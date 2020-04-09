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خسارة جديدة تضرب ريال مدريد

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:56 ص
رودريجيز
رودريجيز
وكالات

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني أزمة مالية حادة وخسارة متوقعة من بيع نجمه الكولومي خاميس رودريجيز نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وفقد رودريجيز ثقة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم الجاري، بعد عودته من إعارة استمرت عامين في نادي بايرن ميونخ الألماني، حيث رفض الأخير تفعيل بند شراء الكولومبي الدولي.

 

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن رودريجيز شارك هذا الموسم في 13 مباراة، بإجمالي 650 دقيقة، وأحرز هدفا واحدا وصنع هدفين، وبالتالي فإن رحيله بنهاية الموسم الحالي أصبح أمرا مؤكدا، لعدم الاحتياج إليه فنيا، إضافة إلى دخوله العام الأخير في عقده مع ريال مدريد وهو ما يعني الخسارة الشديدة عند بيعه.

 

 

 

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