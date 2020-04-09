15 حالة تعدٍ بمساحة 1400 متر على أرض الدولة بقنا

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا: إن اللمحافظة تطبق كافة الإجراءات التي تصدر عن مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، وهناك التزام من جانب المواطنين في تطبيق القرارات.





وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم استعانوا بعدد من المدارس في صرف المعاشات لتقليل الزحام على مكاتب البريد.





ولفت إلى أن المحافظة أطلقت مبادرة "واحد من كل بيت" بحيث يقوم فرد واحد من المنزل بالتوجه لشراء الاحتياجات.





وأكد أنهم يتعاملون بحزم مع كل حالات التعدي على أراضي الدولة، حيث تم رصد 15 حالة تعدٍ بمساحة 1400 متر، خلال الفترة من 16 مارس وحتى الآن، مشددا على أنه من غير المقبول أن يستغل البعض الأزمة التي تمر بها الدولة ويقوم بالمخالفات.



