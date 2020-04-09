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هل يستمر رمضان صبحي مع الأهلي؟.. وكيله يجيب

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف النادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

 

وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحاول النادي الأحمر تجديد إعارة اللاعب مع الفريق.

 

وقال نادر شوقي في تصريحات صحفية: "إن جميع هذه الملفات لم تحسم وكل الأمور واردة فى مصير رمضان صبحى سواء بتجديد الأهلى لإعارة اللاعب أو عودة صبحى للعب فى أوروبا من جديد".

 

وتابع: "حتى هذه اللحظة النادى الأهلى لم يقدم عرض رسمى للتفاوض بشأن شراء اللاعب أو تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى".

 

وأنهى نادر شوقي تصريحاته قائلا: "جميع  دول العالم تترقب أولا مصير الدوريات فى ظل تفشى فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضى بشكل كامل".

 

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