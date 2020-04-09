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بريطانيا.. الليلة الثالثة لـ"جونسون" في العناية المركزة مع مضاعفات كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:47 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أوردت تقارير، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قضى ليلة ثالثة في العناية المركزة مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد ولكنه يتحسن وقادر على الجلوس بينما تستعد حكومته لمناقشة كيفية مراجعة أكثر عمليات الإغلاق صرامة في تاريخ وقت السلم.

تم إدخال "جونسون"، 55 سنة، إلى مستشفى سانت توماس مساء الأحد مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة والسعال وتم نقله إلى العناية المركزة يوم الاثنين. لقد حصل على دعم الأكسجين ولكن لم يتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، يوم الأربعاء: "لقد كان جالسًا في الفراش ويشارك بشكل إيجابي مع الفريق السريري. حالته تتحسن."

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن "جونسون" يبدو أنه يتحسن بعد ما وصفه بـ "النوبة الصعبة".

وأضاف "ترامب" للصحفيين: "لقد تحدثت للتو مع ممثلي المملكة المتحدة، وأعتقد أن رئيس وزرائهم العظيم هو أفضل بكثير اليوم، أو على الأقل أفضل".

في حين أن "جونسون" لا يعمل، فإن البلاد تدخل ما يقول العلماء إنها المرحلة الأكثر فتكًا من تفشي المرض والحكومة تدرس مسألة ما إذا ومتى رفع إجراءات الإغلاق التي أغلقت الكثير من الاقتصاد.

وسيناقش اجتماع الاستجابة الطارئة للحكومة، والمعروف باسم COBR، اليوم الخميس، كيفية التعامل مع مراجعة إجراءات الإغلاق. وسيترأس الاجتماع نائب جونسون المعين وزير الخارجية، دومينيك راب.

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