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مورينيو يطلب هالاند مقابل هاري كين

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:57 ص
هاري كين
هاري كين
وكالات
بات استمرار هاري كين في صفوف توتنهام هوتسبير أمرًا في منتهى الصعوبة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية وسط ترقب من ريال مدريد وبرشلونة الإسباني.


ذكرت صحيفة " Ok Diario " الإسبانية أن جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام يستهدف التوقيع مع مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند.


وأشارت الصحيفة الى أن مورينيو سيطلب من إدارة ناديه التعاقد مع هالاند في حال رحيل هاري كين، علماً أن هالاند مطلوب في عدة أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد.

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