الإمارات ترسل طائرات مساعدات إلى البلدان الصديقة والشقيقة لمواجهة كورونا

أرسلت دولة الإمارات، طائرات تحمل مساعدات إلى كثير من البلدان الصديقة والشقيقة، لتعزيز القدرات الصحية في هذه الدول، ترجمة لتوجيهات القيادة بتسخير مختلف إمكانات الدولة في خدمة الإنسانية.

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، أرسلت الإمارات طائرتي مساعدات إلى كازاخستان وكولومبيا، ترسيخاً لرسالة الدولة منذ تأسيسها بالوقوف مع العالم في مواجهة أي تحدٍ.

وقالت الصحيفة الخليجية، استجابة عالمية لدعوات القيادة الرشيدة للإمارات لتعظيم الإنسانية في مواجهة وباء «كورونا» الذي يعتبر تحدياً بشرياً غير مسبوق في القرن الحالي، بسبب حاجة الجميع الماسة للتضامن والتكاتف ومد يد العون لدعم القدرات الصحية في الدول التي تشهد تفشياً للفيروس.

وأشارت صحيفة الاتحاد، إلى أن الإمارات وبريطانيا، تتكاتفان أيضاً في مواجهة الوباء، وتثمن لندن عرض شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» تقديم مركز «إكسل لندن» لتحويله إلى مستشفى نايتنغيل، لعلاج المصابين بالفيروس، بشكل يعكس عمق ومتانة العلاقات وتضامنهما معاً الذي تمثل أيضاً بالتنسيق عالي المستوى لإجلاء رعايا البلدين الصديقين.

وختمت الصحيفة الخليجية افتتاحيتها، أنه في كل يوم يمر من هذه الأزمة، يثبت الوطن حرصه واهتمامه بمكافحة الوباء في الدولة وبلدان العالم، عبر إجراءات متزامنة قادتها الدبلوماسية الإماراتية للاطلاع على الاحتياجات المطلوبة لمكافحة الوباء، واستعدادها لتقديمها لكل من يحتاجها، ذلك أن المعركة هي إنسانية بامتياز، والنصر فيها لا يكون إلا بإعلان العالم من أقصاه إلى أقصاه، خلوه من هذا التهديد الأكبر خلال القرن الحالي.