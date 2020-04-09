فايلر يتحفظ على التعاقد مع "موهبة" الإسماعيلي

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تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أوصت بالتعاقد مع عبدالرحمن مجدي نجم الدراويش، لسد العجز الذي سيتركه رمضان صبحي، عند رحيله بنهاية الموسم الجاري.



وفضل فايلر، أن يمنح الأولوية لاستمرار رمضان صبحي في صفوفه، على أن يخلفه لاعب أجنبي قوي في حال تعثر استمرار اللاعب بين صفوفه.



ومن المقرر أن تنتهي إعارة رمضان صبحي إلى النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، حيث يحل على خدماته لمدة موسم واحد من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.



ويعد عبدالرحمن مجدي، واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري ونجم المنتخب الوطني الأولمبي، والذي شارك مع بلاده بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتي نظمتها مصر منتصف العام الماضي.