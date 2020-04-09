مدير "المرور" يشدد على تطبيق حظر التجوال في مواعيده المحددة

أجرى اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية على الخدمات المرورية بالطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.





وأكد مدير الإدارة العامة المرور، على القوات تطبيق قرار حظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من انتشار عدوى الكورونا، فضلا عن ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور.



