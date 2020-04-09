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مدير "المرور" يشدد على تطبيق حظر التجوال في مواعيده المحددة
الخميس 09/أبريل/2020 - 09:58 ص
أجرى اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية على الخدمات المرورية بالطرق الصحراوية والسريعة والرابطة بين المحافظات؛ للتأكد من تواجد الخدمات بأماكنها، وتحقيق سيولة مرورية، تحسبا لحدوث أي حوادث مرورية بالطرق.
وأكد مدير الإدارة العامة المرور، على القوات تطبيق قرار حظر حركة المواطنين والسيارات، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحًا للحد من انتشار عدوى الكورونا، فضلا عن ضرورة انتشار الأقوال الأمنية المزودة بسيارات الدفع الرباعي بالطرق والمحاور.
وشدد على ضروروة الحفاظ على أمن وأمان الطريق، فضلا عن نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات؛ لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.
كما شدد مدير الإدارة العامة للمرور على القوات بمنع تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.
وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (455) مخالفة نموذج 125، (210) انتظار خاطيء، (91) متنوع، (10) اجمالي الفحص، (10) الحالات السلبية، (12) موقف عشوائي، (6) التصالح الفوري، (220) ردار، (5) الصالحية الفنية، وبلغ الإجمالي (756 ) مخالفة مرورية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات
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