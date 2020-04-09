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خلال فترة الحظر.. ملحم زين: "باكل ست مرات في اليوم"

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر

حل الفنان ملحم زين الملتزم بالحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا، ضيفاً على برنامج "منا وجر" عبر شاشة mtv عبر "سكايب" مؤكداً أن هناك سلبيات وإيجابيات لهذا الوباء.

 وأشار إلى أن "الوقت يمضي بشكل عادي مع عائلته والسهر خلال الليل بات أطول”، ممازحا: “صرت عم باكل أكتر من 6 مرات باليوم".

وعن الاجراءت التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحدّ من انتشار كورونا، نوه بدور وزير الصحة محمد حسن الذي نجح في اختبار وامتحان كورونا، وهو "أهم وزير صحة مرّ في تاريخ لبنان ويستحق منا زقفة كبيرة"، وفق تعبيره.

أما فيما يخص الاجراءات الخاصة التي يتخذها زين خلال الحجر، أشار إلى أن “التباعد الاجتماعي هو ما نلتزم به ونقوم بالتعقيم مثلنا مثل أي شخص"، مشيراً إلى أنه “ليس موسوساً لدرجة كبيرة انما لديه عائلة مؤلفة من 4 أطفال ومن الطبيعي أن يخاف عليهم، على عكس شقيقه الذي لا يزال أعزباً والذي يأخذ الموضوع بأقل جدية منه، مشددا على أن البقاء في المنزل يحيمه ويحمي عائلته وغيره".

ورداً على سؤال، إن كانت زوجته حاملاً قال ضاحكا: " ولد جديد على الطريق هي ست بيت مقدرة وحتى ولو حصل أي خلاف بيننا، فإن فترة الزعل لا تدوم، وأرى أم علي أكثر في هذه الفترة واشكرها لأنها تتحملني".

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