ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان لـ5000 حالة

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان 5،002، اليوم الخميس، على الأقل. ولم تظهر أي علامات على التباطؤ على الرغم من حالة الطوارئ المفروضة هذا الأسبوع على طوكيو وست مناطق أخرى، حسبما قالت هيئة الإذاعة العامة.





ارتفع عدد الإصابات الجديدة بما لا يقل عن 29 اليوم الخميس إلى 5002، في حين ارتفع عدد القتلى بنسبة 1 إلى 105، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية، كما أوردت وكالة "رويترز.





وقال هيدياكي أومورا، حاكم مقاطعة آيتشي بوسط اليابان، إنه سيعلن حالة الطوارئ يوم الجمعة حتى لو لم تقم الحكومة المركزية بإضافتها إلى القائمة الوطنية لمحافظات الطوارئ.





تشمل أيتشي مدينة ناغويا وتستضيف تويوتا موتور كورب.





وأضاف: "إذا شاهدنا ما حدث في الأسبوع الماضي ، فإنه لا يبدو جيدًا ، لذا نقوم بالاستعدادات".





جاء هذا، في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من أن وباء فيروس كورونا خلق مستوى "مرتفع للغاية" من عدم اليقين لثالث أكبر اقتصاد في العالم، حيث تواجه الاقتصادات الإقليمية أسوأ ظروفها منذ الأزمة المالية العالمية منذ عقد من الزمان.





تأمل السلطات اليابانية في احتواء تفشي المرض دون فرض حظر إجباري يمكن أن يوجه ضربة كبيرة لاقتصاد يكافح بالفعل لمواجهة تفشي الفيروس.





بمجرد إعلان الحكومة المركزية، تمنح حالة الطوارئ الحكام المحليين سلطة قانونية أقوى لحث الناس على البقاء في منازلهم والشركات لإغلاقها.





على النقيض من عمليات الإغلاق الصارمة في بعض البلدان، وتفويض الغرامات والاعتقالات لعدم الامتثال، سيعتمد الإنفاذ أكثر على ضغط الأقران والتقليد الياباني المتجذر في احترام السلطة.





كانت مناطق الحياة الليلية في طوكيو في مناطق شيبويا وأكاساكا وجينزا أكثر هدوءًا من المعتاد بين عشية وضحاها مع سريان حالة الطوارئ، ولكن في أماكن أخرى يوم الخميس بدت الأمور مزدحمة كالمعتاد.



