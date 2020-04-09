سوزان نجم الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد

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شاركت الفنانة سوزان نجم الدين، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو "بشعر باللون الأحمر".



وعلقت سوزان، على مقطع الفيديو قائلة:"لوك جديد من الحجر المنزلي خليك بالبيت".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة السورية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"انتي عسل بشهد واطيب من العسل" وأضاف آخر"كتير حلوة ويجنن لبقلك"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"أي شئ بتعمليه بيكون لايق لسموك لأنه منك يا جميلة يا متألقة".



يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين، مسلسل "ابن أصول"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد حلاوة، وحمادة هلال، وحمزة العيلي.