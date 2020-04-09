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الجيش الباكستاني يسقط طائرة هندية في كشمير

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:02 ص
سقوط طائرة - أرشيفية
سقوط طائرة - أرشيفية
وكالات

أسقطت مقاتلات الجيش الباكستاني، طائرة هندية بدون طيار اخترقت المجال الجوي للبلاد في منطقة كشمير المتنازع عليها، وسط توترات بين الجارتين النوويتين.

 

وقال الجيش الباكستاني، في بيان له اليوم الخميس، إن الطائرة الهندية- وهى طائرة مراقبة صغيرة- حلقت مسافة 600 متر داخل الأراضى الباكستانية، فى انتهاك لاتفاق جوي بين الجانبين، مؤكدًا أن الأمر بأنه "استفزازي" و "عمل عدواني صارخ".

 

والجدير بالذكر، أن الهند وباكستان تتشاركان في أكثر من مجرد حدود مشتركة، فهما تتشاركان في التاريخ والثقافة واللغة. إلا أن هناك خلافات على عدة جبهات، تدفع إلى استمرار المناوشات بين الجارتين النوويتين.

 

وسلطت وسائل إعلام أوروبية الضوء على قضية كشمير، على أنها هي القضية الأساسية التقليدية للنزاع الإقليمي بين البلدين، وهي أهم حجر عثرة في أي علاقات ثنائية بينهما. وقد وصلت الخلافات والمناوشات أوجها في عام 1998، أعقاب التجارب النووية الباكستانية التي أجريت ردا على التجارب الهندية في مطلع العام نفسه، وحينها ندد المجتمع الدولي بخطوات الجانبين.

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كشمير سقوط طائرة هندية باكستان الجيش الباكستاني

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