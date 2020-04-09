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البحرية المصرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا             

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
تستلم القوات البحرية رسميا، ثالث غواصة مصرية حديثة من طراز (2091400) رقم  (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا.

وأوضح بيان صحفى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أن الغواصة تعد الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها جمهورية مصر العربية عام 2014 وتعتبر أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد اتمام تأهيل الاطقم الفنية والتخصصية العاملة علي الغواصة في وقت قياسي وفقًا لبرنامج متزامن بكل من مصر والمانيا وتم تدشين الغواصة  s43فى مايو 2019

وتسلمت مصر الغواصة  من طراز (2091400) من أصل 4 غواصات، وكانت مصر أبرمت عقد تصنيعها عام 2014، لدخولها الخدمة بالقوات البحرية، لتعزيز قدراتها الدفاعية والقتالية.

وكان آخر احتفالية للقوات البحرية فى عام ٢٠١٩ بتدشين غواصة مصرية حديثة من طرازs43 " 209 1400 "، والذى يأتى استمرارا لجهود القيادة العامة للقوات المسلحة فى دعم  القدرات القتالية لكافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وتطويرها وفقًا لأحدث النظم القتالية فى العالم، وبما يساهم فى تطوير قدرات التسليح البحرى ويدعم جهود الدولة المصرية فى تأمين سواحلها.

وتعد الغواصة بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري، ومواجهة التحديات والتهديدات المختلفة التي تمس أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية المصرية.

ويصل طول غاطس الغواصة 62 مترًا، وعرض7.6 متر وارتفاعه 5.8 متر، وتستطيع العمل تحت عمق 250 مترًا تحت الماء، وتعمل الغواصة بالديزل والكهرباء، وأقصى سرعة لها 10 عقدة الساعة فوق سطح الماء و22 عقدة الساعة تحت الماء.

ويتكون طاقم الغواصة من 30 فردًا، وتستطيع حمل ما يصل إلى 14 طوربيدًا، وبها 8 منصات إطلاق للطوربيدات، ودخلت الغواصة الالمانية الخدمة في يونيو 2004، مجهزة بنظام تدابير للدعم الإلكترونى.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير انظمتها باستمرار وتحديث قطعها الحربية من خلال الدول الصديقة والتعاون العسكرى الذي يربطها بين تلك الدول، لتأمين حدود مصر الساحلية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر لحماية مقدرات الشعب المصرى وثرواته الطبيعية ومكافحة الإرهاب الأسود وتنفيذ مهمة القوات المسلحة المصرية المقدسة في حماية حدود البلاد.

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