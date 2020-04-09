عاجل.. إصابة 43 طفلًا إثر حادث مروري مروع بقنا

أصيب 43 طفلًا، منذ قليل، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بجوار كمين أمني في أبوتشت، شمال محافظة قنا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار كمين أبوتشت.

وتبين من خلال الانتقال إلى مكان الحادث، أنه في أثناء استقلال الأطفال سيارة ربع نقل في طريقهم للعمل في الزراعات، انقلبت السيارة، بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق وأسفر عن إصابة 43 طفلا.

وتبين من خلال الانتقال إلى مكان الحادث، أنه في أثناء استقلال الأطفال سيارة ربع نقل في طريقهم للعمل في الزراعات، انقلبت السيارة، بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق وأسفر عن إصابة 43 طفلا.





وفي سياق آخر، لقي 3 مواطنين مصرعهم، الثلاثاء، وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بقنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع محمد علي السيد عبد الرازق، 36 عاما، ومنى أحمد محمود، 55 عاما، ورحاب حسين سيد، 24 عاما، وإصابة احمد مهلل أحمد، 30 عاما، وحمادة رضوان شربيني، 32 عاما.





كما لقي مصرعهم كل من: عبد الله رجب محمد، 20 عاما، ورجب محمد الصاوي، 60 عاما، وعمرنا حسن علي، 28 عاما، وأحمد محمد أحمد حسين، 30 عاما، وحسن ياسين حسين، 37 عاما.





وأوضحت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في أبوتشت، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 آخرين.





وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



