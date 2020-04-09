Advertisements
عاجل.. إصابة 43 طفلًا إثر حادث مروري مروع بقنا
الخميس 09/أبريل/2020 - 10:07 ص
بسام عبدالحميد
أصيب 43 طفلًا، منذ قليل، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بجوار كمين أمني في أبوتشت، شمال محافظة قنا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.
وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار كمين أبوتشت.
وتبين من خلال الانتقال إلى مكان الحادث، أنه في أثناء استقلال الأطفال سيارة ربع نقل في طريقهم للعمل في الزراعات، انقلبت السيارة، بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق وأسفر عن إصابة 43 طفلا.
وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل المصابين الى المستشفى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.
مصرع 3 وإصابة 7 إثر تصادم سيرتين بصحراوي قنا
وفي سياق آخر، لقي 3 مواطنين مصرعهم، الثلاثاء، وأصيب 7 آخرين، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بقنا.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع محمد علي السيد عبد الرازق، 36 عاما، ومنى أحمد محمود، 55 عاما، ورحاب حسين سيد، 24 عاما، وإصابة احمد مهلل أحمد، 30 عاما، وحمادة رضوان شربيني، 32 عاما.
كما لقي مصرعهم كل من: عبد الله رجب محمد، 20 عاما، ورجب محمد الصاوي، 60 عاما، وعمرنا حسن علي، 28 عاما، وأحمد محمد أحمد حسين، 30 عاما، وحسن ياسين حسين، 37 عاما.
وأوضحت تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي في أبوتشت، أسفر عن مصرع 3 وإصابة 7 آخرين.
وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
تعافي 305 مصاب بكرونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
رتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
تسجيل 110 إصابات بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1560
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تعافي 305 مصاب بكرونا في مصر
وفي سياق مغاير، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
رتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
تسجيل 110 إصابات بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1560
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا