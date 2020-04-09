الموت يُفجع المخرج معتز التوني

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توفيت أمس والدة المخرج معتز التوني، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة عليها اليوم في مقابر الفيوم في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.



يُشار أن السيدة ميرفت عبد الوهاب هي حرم المرحوم سمير التوني، رئيس قطاع الأخبار الأسبق، وحماة الإعلامي عمرو الليثي.





والجدير بالذكر أن المخرج معتز التوني يتولى إخراج مسلسل "عمرو دياب"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود،محسن منصور،نهال عنبر،ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف مصطفى عمر،فاروق هاشم ،و إنتاج شركة سينرجي، ويعد التعاون الأول الذي يجمع بين علي ربيع ومصطفى خاطر في الدراما التليفزيونية.



