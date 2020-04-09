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يايا توريه يتجاهل مارادونا لصالح ميسي

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:16 ص
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي

اختار يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي السابق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم.

 

و قال توريه الذي لعب من قبل في صفوف برشلونة مع ميسي: أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم ؟ يمكن القول زين الدين زيدان ورونالدو نازاريو وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وأندريس إنييستا.

 

وأضاف توريه: "هناك لاعبين يستحقون التواجد في القائمة مثل تشافي هيرنانديز ، أليساندرو ديل بييرو وكيفين دي بروين وآخرون".

 

وتجاهل توريه اسم الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا وأسطورة البرازيل بيليه ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ اللعبة.

 

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يايا توريه ميسي مارادونا رونالدو

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