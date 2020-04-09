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يايا توريه يتجاهل مارادونا لصالح ميسي
الخميس 09/أبريل/2020 - 10:16 ص
الفجر الرياضي
اختار يايا توريه لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي السابق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ كرة القدم.
و قال توريه الذي لعب من قبل في صفوف برشلونة مع ميسي: أفضل 5 لاعبين في
تاريخ كرة القدم ؟ يمكن القول زين الدين زيدان ورونالدو نازاريو وليونيل ميسي
وكريستيانو رونالدو وأندريس إنييستا.
وأضاف توريه: "هناك لاعبين يستحقون التواجد في القائمة مثل تشافي
هيرنانديز ، أليساندرو ديل بييرو وكيفين دي بروين وآخرون".
وتجاهل توريه اسم الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا وأسطورة البرازيل
بيليه ضمن أفضل 5 لاعبين في تاريخ اللعبة.
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