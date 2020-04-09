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سيرين عبد النور تسترجع ذكرياتها قبل فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:11 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة سيرين عبد النور، جمهورها مجموعة صور جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت سيرين، على الصور قائلة:"شو بحاجة اقعد هالقعدة واسمع صوت المي وحس بأشعة الشمس وعيش الهدوء حاسة حالي عم بعمل موضوع انشاء ناقصني زقزقة العصافير المهم تعو كلنا نزل صور ايجابية الها علاقة بالطبيعة والصيف ونسترجع ذكريات حلوة ونتأمل انو نرجع نعيشها".

يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور، أغنية "ليلة"، التس طرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والكليب من إخراج المخرج اللبناني جاد شويري، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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