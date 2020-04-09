وزير الاتصالات: لم نتلق شكوى واحدة طوال الأسبوع بشأن الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات: إن جاهزية الإنترنت، وصلابة البنية التحتية في مصر تعرضت لاختبار شديد الأسبوع الماضي، مع امتحانات الصف الأول الثانوي على أجهزة التابلت.





وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه لم نتلق شكوى واحدة من أداء الشبكة من أي مواطن أو طالب طوال الأسبوع.





ونوه بأن أحيانا كثيرة لا تكون الشبكة المحلية سبب التباطؤ، ولكن المواقع العالمية التي يحاول المواطنون في كل دول العالم الدخول عليها.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنهم يعدون قانون لتنشيط التجارة الإليكترونية، وأهم ما في هذا القانون هو ضمان حق كل أطراف المنظومة من مستهلك وبائع والدولة.

