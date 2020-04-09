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وزير الاتصالات: لم نتلق شكوى واحدة طوال الأسبوع بشأن الإنترنت

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:13 ص
وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات: إن جاهزية الإنترنت، وصلابة البنية التحتية في مصر تعرضت لاختبار شديد الأسبوع الماضي، مع امتحانات الصف الأول الثانوي على أجهزة التابلت.

وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه لم نتلق شكوى واحدة من أداء الشبكة من أي مواطن أو طالب طوال الأسبوع.

ونوه بأن أحيانا كثيرة لا تكون الشبكة المحلية سبب التباطؤ، ولكن المواقع العالمية التي يحاول المواطنون في كل دول العالم الدخول عليها.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أنهم يعدون قانون لتنشيط التجارة الإليكترونية، وأهم ما في هذا القانون هو ضمان حق كل أطراف المنظومة من مستهلك وبائع والدولة.

تعافي 305 مصاب بكرونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

ارتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

تسجيل 110 مصابين بكورونا 

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1560 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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