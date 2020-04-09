محمد ثروت مطلوب على جوجل اليوم.. وهذا ما قاله عن حفلة الإنشاد الديني





تصدر الفنان محمد ثروت تريند جوجل اليوم الخميس 9/4/2020، بعد تقديم حفل ليلة النصف من شعبان على قناته الخاصة باليوتيوب نظرا لظروف مكافحة وباء كورونا ولمساعدة الناس على البقاء في المنزل.





وكشف الفنان محمد ثروت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن فكرة إقامة الحفلة على اليوتيوب.





وأوضح محمد ثروت أنه كان حزينا بسبب الظروف المحيطه بنا، مشيرا إلى أن ابنه اقترح عليه التوجه غلى اليوتيوب لإقامة حفله الديني، وبدأ بالفعل في الإجراءات لإقامة أكبر ليلة إنشاد ديني على الموقع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار كورونا.





وقال محمد ثروت "وظيفتى مؤازرة مجتمعى فى أزماته، ولن أتقاضى أجرًا عن الحفل وكل فريق عملى وهذا لتخفيف حدة التوتر لدى المجتمع المصري".





ونصح محمد ثروت المواطنين بالتوبة والتقرب إلى الله عز وجل، وأزمة كورونا ما هي إلى فرصة للتفكير في التوبة النصوح والتغاضي عن ارتكاب المعاصي.

واحيا ليلة الإنشاد الديني الفنان الكبير محمد ثروت والشيخ إيهاب يونس والمنشد مصطفى عاطف والمنشد وائل الفني وتابعها الملايين عبر الوطن العربي والإسلامي وصولاً إلى ماليزيا وإندونيسيا.