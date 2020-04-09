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هايدي موسى تتألق في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة هايدي موسى، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة:"يوميات الحظر".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"عمري والله تهبلين يا جميلتي ومكياجك لروحك يهبل" وأضاف آخر"والله انتي حلوة من غير أي مجهود"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر ماشاءالله عليكي".

يذكر أن آخر أعمال هايدي موسى، أغنية "انا اتعودت"، من كلمات نادر عبدالله، ومن ألحان حسين محمود، ومن توزيع طارق عبد الجابر، وطرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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