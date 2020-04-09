تحرير 881 مخالفة مرورية في 24 ساعة بالجيزة





وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (335) مخالفة انتظار خاطئ، (3) مخالفات سير بدون رخصة قيادة، (2) بدون رخصة تسيير، (74) متنوع، ضبط سايس بدون ترخيص، (9) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (467) نـمــوذج 125، حجز توك توك.





كما حرر مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، مخالفات التصالح الفوري، حملة السرفيس، (3) زجاج فامية، (5) ملصقات ومتعلقات، (234) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، وبلغ الإجمالي 881 مخالفة مرورية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.





وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط (1358) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (383) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (55) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (3) دراجة نارية مخالفة، (8) مخالفات شروط الترخيص.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.





في سياق آخر، ظهرت كثافات مرورية متوسطة، بطريق مصر أسيوط السريع، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة.





وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود كثافات بطريق مصر اسيوط، نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، إثر وقوع حادث سير.



ودفع مدير المرور بالقوات إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة وأخرى ملاكي "جيب" سوداء اللون أمام قرية الطرفاية، ما تسبب إلى تهشم الجزء الأمامي لـ"التاكسي"، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.



وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بالطريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



ومن ناحية أخرى طالب الأهالي بجنوب الجيزة، الأجهزة المعنية بضرورة عمل مطب صناعي بتلك المنطقة؛ بسبب الحوادث المتكررة.



شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.