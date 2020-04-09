Advertisements

تحرير 881 مخالفة مرورية في 24 ساعة بالجيزة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (335) مخالفة انتظار خاطئ، (3) مخالفات سير بدون رخصة قيادة، (2) بدون رخصة تسيير، (74) متنوع، ضبط سايس بدون ترخيص، (9) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (467) نـمــوذج 125، حجز توك توك.

كما حرر مخالفات عدم استخدام حزام الأمان، مخالفات التصالح الفوري، حملة السرفيس، (3) زجاج فامية، (5) ملصقات ومتعلقات، (234) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، وبلغ الإجمالي 881 مخالفة مرورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة عن ضبط (1358) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (383) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (55) مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، (3) دراجة نارية مخالفة، (8) مخالفات شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وجاء ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

في سياق آخر، ظهرت كثافات مرورية متوسطة، بطريق مصر أسيوط السريع، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوجود كثافات بطريق مصر اسيوط، نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، إثر وقوع حادث سير.

ودفع مدير المرور بالقوات إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة أجرة وأخرى ملاكي "جيب" سوداء اللون أمام قرية الطرفاية، ما تسبب إلى تهشم الجزء الأمامي لـ"التاكسي"، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بالطريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى طالب الأهالي بجنوب الجيزة، الأجهزة المعنية بضرورة عمل مطب صناعي بتلك المنطقة؛ بسبب الحوادث المتكررة.

أخبار تهمك

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ يوم

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 ص

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

11:04 م

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

08:10 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

08:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر