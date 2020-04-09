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محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:20 ص
الجولة
الجولة
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، عددًا من الشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة رصد وجود مقهى يعمل بالمخالفة بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، على الرغم من تنفيذ قرار إزالة للمقهى في وقت سابق.
ولفت في بيان اليوم، إلى أن المحافظ وجه مسئولي مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمصادرة المحتويات وغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر.

وخلال الجولة، تم أيضًا ضبط جرار زراعي مخالف يحمل مواد بناء، حاول سائقه الفرار، لكن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الجرار.

ورصد المحافظ تدني مستوى النظافة ببعض المناطق، ووجه بتكثيف حملات النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة بشكل دوري.

وأضاف المتحدث، أن اللواء علاء قنديل، مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعقيد عبد الحميد حمدى مدير شرطة المرافق بالمحافظة ضبطا خلال الجولة "خلاطة" تعمل في بناء مخالف بمنطقة الزملوطي، لافتًا الى اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة الخلاطة.

وتناشد محافظة الفيوم جموع المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة للتصدي للعدوى بفيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم بالمكوث في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة، مشددةً على ‏اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد المخالفين لقرارات الغلق.

تعافي 305 مصاب بكرونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

ارتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

تسجيل 110 مصابين بكورونا 

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1560 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر
محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر

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