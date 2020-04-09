محافظ الفيوم يتابع التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرار الحظر

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الخميس، عددًا من الشوارع والميادين بمركز ومدينة الفيوم، لمتابعة التزام المواطنين والمنشآت التجارية بقرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذا متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والميادين.





وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الجولة رصد وجود مقهى يعمل بالمخالفة بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض، على الرغم من تنفيذ قرار إزالة للمقهى في وقت سابق.

ولفت في بيان اليوم، إلى أن المحافظ وجه مسئولي مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق بمصادرة المحتويات وغلق المقهى وتشميعه بالشمع الأحمر.

وخلال الجولة، تم أيضًا ضبط جرار زراعي مخالف يحمل مواد بناء، حاول سائقه الفرار، لكن تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومصادرة الجرار.



