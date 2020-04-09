ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال مارس الماضي

حققت معدلات التضخم في مصر ارتفاعات خلال شهر مارس الماضي على أساس شهرى لكنها انخفضت على أساس سنوي، مع مواصلة البنك المركزي جهودة للسيطرة والألتزام بتحقيق مستويات المستهدفة منه 9% نهاية العام 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تضخم أسعار المستهلكين في شهر مارس الماضي ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري ليصل إلى مستويات 105.8 نقطة مقارنة بمستويات 105.2 نقطة في شهر فبراير الذي كان مستقرا فيه مقارنة بشهر يناير.

وفسر الجهاز في بيانه أن هذه الارتفاعات تعود إلى زيادة أسعار الفاكهة واللحوم والدواجن ومجموعة الحبوب، واستحوذت أسعار الفاكهة على النسبة الأكبر من تلك الزيادة برتفع في أسعارها بلغ 3.7%.

واضاف الجهاز، أنه بذلك قد تكون سجلت معدلات التصخم لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس نموا 4.6% لكنها تظل متراجعة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ فيه 13.8%، ومنخفضة ايضا عن شهر فبراير الذي بلغت فيه 4.9%.